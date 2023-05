Cos'è il Btp Valore, il nuovo titolo di Stato lanciato dal Mef: guida

Btp Valore tra emissione, cedola e durata: che cosa sapere sul nuovo titolo di Stato

Il Ministero dell’economia e delle finanze lancia una nuova famiglia di titoli di Stato. Si tratta del “Btp Valore” e sarà emesso a partire dal prossimo 5 giugno fino al 9 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il target per cui è stato pensato sono esclusivamente i risparmiatori individuali e affini, ovvero il cosiddetto “mercato retail”.

Il nuovo titolo di Stato avrà durata quadriennale e si potrà sottoscrivere senza tetti o riparti nè commissioni. Sono previste inoltre cedole periodiche calcolate in base a dei tassi prefissati crescenti nel tempo - che verranno specificati il 1° giugno prossimo insieme al codice ISIN che identifica il titolo - oltre a un premio fedeltà che verrà assegnato ai risparmiatori che deterranno il nuovo Btp Valore fino alla scadenza. In funzione di questo le modalità sono state snellite, per agevolare la sottoscizione del titolo.