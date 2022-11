Cosmesi, Estée Lauder vicina ad acquistare Tom Ford per 2,8 miliardi

Cosmetica, il colosso Estée Lauder prossimo all’acquisto di Tom Ford per 2,8 miliardi

Il colosso della bellezza Estée Lauder è nella fase finale delle trattative esclusive per rilevare la famosa casa di moda Tom Ford, per 3 miliardi di dollari, incluso il debito. L’operazione, come riporta nelle ultime ore il Financial Times, potrebbe essere annunciata già oggi e sarebbe la maggiore mai realizzata da Estée Lauder, che nel suo impero vanta marchi del calibro di MAC, Clinique, La Mer e Aveda. Sempre molto attiva sul mercato, la società finora si è concentrata su acquisizioni più contenute, acquistando nel 2021 la canadese Deciem per un miliardo di dollari e nel 2019 per una cifra analoga la coreana Have & Be.

Estée Lauder, leader nella cosmesi, batte la concorrenza nell'acquisto di Tom Ford

Estée Lauder ha battuto la concorrenza per arrivare a trattative esclusive anche quella di Kering, casa di Yves Saint Laurent e Gucci, proprio quel Gucci che negli anni 1990 ha lanciato in via definitiva Tom Ford chiamandolo come direttore creativo prima che lanciasse la sua maison di moda.

L’acquisizione le consentirebbe di entrare a gamba tesa sul mercato della cosmetica e dell’abbigliamento extra lusso, settori che continuano a correre nonostante l’inflazione e il rallentamento economico. Ma rappresenterebbe anche una sfida per il colosso della bellezza: nell’abbigliamento la sua esperienza è infatti limitata e non è chiaro se, a completamento della transazione, potrebbe cedere in licenza vestiti e scarpe Tom Ford.