Covid, Bonomi: “Governo impreparato. Cambi metodo e ci coinvolga ai tavoli”

Bonomi: "Il Sole 24 Ore non e' in vendita" "Il sole 24 non e' in vendita", Carlo Bonomi ha annunciato che "Dieci giorni fa ho presentato un esposto alla Consob contro le voci che cominciavano a circolare". Il motivo? "Il sole 24 ore e' un patrimonio dell'Italia, non di Confindustria", ha concluso.