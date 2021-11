Covid, variante sudafricana spaventa le borse. Pharma in controtendenza

Le preoccupazioni che spingono gli investitori verso la sicurezza delle obbligazioni e a ridurre la domanda di petrolio

Sell-off sui mercati azionari del Vecchio Continente. Dopo l'Asia, anche Europa va subito ko con la variante sudafricana: Piazza Affari fa -3% con i ciclici che non fanno prezzo al suono della campanella. Si prospetta una giornata nera per i mercati mondiali. La variante sudafricana, nuova variante del Covid-19 ha prima affondato le borse asiatiche e fa scivolare le quotazioni del petrolio. Gli operatori temono che possa essere più contagiosa della Delta e più resistente ai vaccini e possa infliggere un duro colpo alla ripresa globale ancora fragile.

Le preoccupazioni che spingono gli investitori verso la sicurezza delle obbligazioni e a ridurre la domanda di petrolio per timori di nuove restrizioni alle economie nazionali. Le piazze finanziare asiatiche registrano il calo più consistente da tre mesi. A Tokyo, l'indice Nikkei chiude in calo del 2,53% a 28.751,62 punti. A Hong Kong, l'indice Hang Seng cede il 2,34%, Shanghai perde lo 0,48% e Seul lascia sul terreno l'1,42%.

In Europa, Londra lascia sul terreno quasi il 3,31%, Parigi fa -3,79%, Francoforte -3,17%, Londra -3,31%. Fra i titoli sul listino milanese, Exor e Moncler in volatilità. Saipem, legata al business del greggio, crolla dell'8%. Male anche le banche tra cui Bper (-4,43%), Banco Bpm (-4,77%), Intesa-Sanpaolo (-4,11%), Mediobanca (-2,73%), Unicredit (-1,55%), Mps (-12,15%, PopSondrio (-3,11%), Carige (-4,05%). Giù l'auto, con Stellantis a -4,4%. La matricola Ariston si salva e inizia a trattare a -0,2%.

Titoli armaceutici europei in controtendenza: Diasorin balza del 6%

A Piazza Affari si salva solo il pharma: subito sugli scudi Diasorin, che balza del 6,5% a un soffio da quota 190 euro nel giorno in cui i mercati crollano per i timori sulla nuova variante sudafricana del Covid. Secondo le prime dichiarazioni degli esperti questa variante potrebbe infatti mostrare alcune resistenze agli attuali vaccini. La prospettiva di una ulteriore risalita dei contagi e dell'aumento esponenziale della necessita' di tamponi e di trattamenti medici favorisce ovviamente determinati titoli del comparto farmaceutico, in particolare quelli concentrati sulla diagnostica del Covid come Diasorin.

Il titolo, con il balzo di oggi, consolida il recupero gia' in atto da alcune sedute e mette cosi' nel mirino quota 200 euro: poco piu' in la', attorno a 209 euro, c'e' il massimo storico registrato a maggio 2020, quando finito il primo lockdown la domanda di tamponi era iniziata a decollare. Sempre nel comparto farmaceutico, a Piazza Affari, Recordati limita le perdite a -1% (a 55,3 dollari) mentre in Europa a livello settoriale e' il migliore, limitando il passivo a -1,28%.

Wall Street, i future indicano un sell-off anche oltre Atlantico

Oggi i mercati americani, rimasti chiusi ieri per il Ringraziamento, riapriranno ma a orario ridotto in vista del weekend. E si preannuncia una seduta ad alta tensione. I future sul Dow Jones cedono l'1,34%, quelli sul Nasdaq arretrano dello 0,69% e quello sullo S&P500 segnano un -1,13%.

In forte calo anche i prezzi del petrolio sui mercati asiatici. I future sul greggio Wti cedono il 3,19% a 75,89 dollari al barile mentre quelli sul Brent lasciano sul terreno il 2,58% a 80,10 dollari al barile. A pesare sono i timori di un surplus di offerta globale nel primo trimestre a seguito di un rilascio coordinato di riserve di greggio tra i principali Paesi consumatori, coordinato dagli Stati Uniti, e le preoccupazioni per gli effetti della nuova variante Covid-19.

L'Opec ha avvertito che il rilascio delle riserve di greggio deciso dagli Usa in coordinamento con Cina, India, Corea del Sud, Giappone e Gran Bretagna, farà crescere di 1,1 milioni di barili al giorno il già previsto surplus di petrolio sul mercato nel 2022. Nel frattempo, alcuni membri del cartello petrolifero hanno riferito che il rilascio delle riserve strategiche potrebbe portare la coalizione a trattenere l'offerta di greggio a gennaio. Sui mercati valutari, la moneta unica si rafforza sul dollaro a 1,124 (da 1,121 dollari di ieri in chiusura) e vale inoltre 128,37 yen (da 129,3 yen) mentre il dollaro-yen e' pari a 114,2 (da 115,35).