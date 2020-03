Covid19, Pirelli annulla “TheCal” 2021. Donazione di 100mila euro alla ricerca

Pirelli annulla il calendario 2021

Considerata l’emergenza globale, Pirelli ha deciso di annullare il progetto “The Cal”, rinunciando alla pubblicazione del calendario per il prossimo anno. Al suo posto, però, oltre alle altre iniziative già intraprese, l’azienda vuole devolvere 100mila euro alla ricerca di una cura per il coronavirus.

La notizia è stata divulgata tramite un comunicato stampa ufficiale firmato dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera.

Nella nota, disponibile in inglese e italiano, si legge: “È già avvenuto in passato, nel 1967 e poi dal 1975 al 1983, che il Calendario Pirelli non fosse realizzato. La straordinaria emergenza Covid-19 ci spinge oggi a fare altrettanto. Ci rimetteremo al lavoro al momento giusto, insieme a coloro che oggi erano al nostro fianco nel progetto”.