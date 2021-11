Credit Agricole, i profitti trimestrali corrono a 2,22 miliardi (+25%)

Minori accantonamenti post-pandemia e la banca commerciale sostengono i risultati

Il gruppo bancario francese Credit Agricole ha chiuso il terzo trimestre del 2021 con un utile netto in aumento di oltre il 25% rispetto al terzo trimestre del 2020 a quota 2,22 miliardi di euro. Lo ha annunciato la banca in un comunicato. Nei primi nove mesi del 2021, l'utile netto è balzato del 62,2% a 6,746 miliardi di euro, contro i 4,159 miliardi di euro dell'anno prima.

Il risultato, ha spiegato la banca, è dovuto soprattutto al basso impatto degli accantonamenti nella fase post pandemica e ai risultati migliori delle attese nel settore della banca commerciale, specialmente in Italia. Nel terzo trimestre 2021, grazie allo slancio in tutte le linee di business, i ricavi sono aumentati del +6,1% rispetto al terzo trimestre 2020 attestandosi a 8,972 miliardi di euro. Confermati i target per i 2021.