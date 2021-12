Credit Agricole investe nella start-up italiana BlockInvest

Credit Agricole-BlockInvest, il primo investimento dell'istituto di credito emiliano in una start-up italiana

BlockInvest, piattaforma blockchain-based pensata per istituzioni finanziarie e operatori di mercato, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di investimento, riservato e interamente sottoscritto da Crédit Agricole Italia. Questa iniziativa rappresenta il primo investimento da parte di Crédit Agricole in una startup italiana.

BlockInvest permette di digitalizzare il processo di emissione e di vendita di asset reali come real estate, bond e/o portafogli di Non Performing Loan (Secured, Unsecured). In seguito a questo round di investimento, Crédit Agricole Italia diventa secondo azionista della società RealHouse S.r.l., proprietaria del marchio e della piattaforma.

"L'investimento in BlockInvest rappresenta la prova tangibile dell'impegno che Crédit Agricole ha intrapreso negli ultimi anni nell'ambito dell'Open Innovation - nel dettaglio, la collaborazione con BlockInvest consentirà al Gruppo di avere un presidio su una tecnologia come la blockchain, che avrà un ruolo fondamentale nell'evoluzione dei sistemi economici, monetari e finanziari", rimarca Andrea Riva, Head of Capital Market e Open Innovation di Crédit Agricole Italia.