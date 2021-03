Creval, board sull'Opa nel weekend. Prezzo Agricole verso la bocciatura

Sta per infiammarsi la battaglia del risiko bancario che da Parma arriva fino a Sondrio. In vista della partenza dell’Opa del Credit Agricole Italia sul Credito Valtellinese, approvata questa settimana dalla Consob, il consiglio di amministrazione dell'istituto lombardo si riunirà nel fine settimana per dare le proprie indicazioni sull’offerta dei francesi che hanno messo sul piatto 10,5 euro (737 milioni in tutto).

Dopo la presa di quasi il 30% del capitale che ha valutato negativamente il prezzo d’acquisto offerto dal gruppo guidato da Giampiero Maioli e un titolo che in Borsa viaggia ampiamente sopra i 10,5 euro, intorno ai 12 euro, è scontata la bocciatura da parte del board diretto da Luigi Lovaglio.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Cda del Creval alzerà il velo sul proprio responso lunedì mattina a mercati ancora chiusi, illustrando nel dettaglio le proprie posizioni al mercato in mattinata con una conferenza stampa.

@andreadeugeni