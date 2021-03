Criptovalute, ecco i potenziali migliori investimenti nel 2021 sugli altcoin

Mentre Bitcoin ed Ethereum le due critpovalute regine continuano ad inanellare record su record nelle loro valutazioni, è interessante dare uno sguardo a quelle cripotvalute minori, dette altcoin, che potrebbero registrare i migliori guadagni nel 2021. Una interessante analisi è stata fatta da uno dei piu influenti analista di cripotvalute al mondo, e cioè il fondatore di Altcoin Daily, un seguitissimo canale youtube sul mondo cripto, Austin Arnold, che dieci giorni fa ha nominato sei altcoin che ritiene abbiano il potenziale per diventare alcuni dei migliori investimenti in criptovaluta per l'anno 2021. Nel video, l'influencer dice ai suoi 413.000 abbonati YouTube di essere ottimista sul protocollo di indicizzazione, The Graph (GRT). The Graph ha lanciato la sua mainnet lo scorso dicembre e da allora ha ampliato i suoi servizi a blockchain come Bitcoin (BTC) e Polkadot (DOT). Se Ethereum risulta essere il supercomputer globale, abbiamo bisogno di qualcosa come The Graph per raccogliere tutte le informazioni sulla blockchain.

Il secondo progetto su cui Arnold è ottimista è Ren (REN). Ren è un protocollo che consente il trasferimento di criptovalute tra blockchain. Il commerciante cita i dati di Santiment secondo cui le balene stanno accumulando più REN, il che potrebbe indicare un ulteriore aumento dei prezzi per il protocollo di interoperabilità

Successivamente, Arnold consiglia di dare un'occhiata al Manta Network. Il prossimo scambio decentralizzato di Manta Network incentrato sulla privacy che sarà costruito su Polkadot. Manta Network ha recentemente raccolto 1,1 milioni di dollari guidati dalla società di investimenti blockchain Polychain Capital.

Il quarto progetto nell'elenco di Arnold è il broker crittografico senza commissioni Voyager Token (VGX). Voyager ha annunciato che ha in programma di espandere la sua piattaforma con funzionalità come carte di debito e di credito, prodotti a margine e un'applicazione desktop. Prospettive che rendono l'influencer rialzista su VGX.

Lo Youtuber è ottimista sulla piattaforma di contratti intelligenti Elrond (EGLD), che ha appena lanciato il suo attesissimo portafoglio Maiar e l'app di pagamento. Il progetto spera che questa ultima implementazione guiderà la crescita degli utenti e consentirà loro di accettare la prossima ondata di utenti crittografici.

L'ultimo nella lista di Arnold è tra i pionieri della DeFi Yearn Finance (YFI). Arnold ha sottolineato la decisione del progetto di coniare token YFI aggiuntivi per un valore di $ 200 milioni. In altre parole, secondo l'influencer, la comunità YFI, che gestisce la governance, ha deciso uniformemente di stampare più soldi per se stessa. Arnold ipotizza cosa significhi questa decisione per l'ecosistema Yearn. Ovviamente, vede questo come uno sviluppo sano per il progetto. Queste sono chiaramente solo indicazioni su alcuni progetti che potrebbero regalare grandi soddsfazioni per coloro che volessero investire in esse. Ma il condizionale con i mercati finanziari, e sopratutto cone quelli delle cripto, è assolutamente d'obligo, Perchè non si contano negli utlimi due o tre anni le altcoin che dopo avre fatto registrare enormi rialzi hanno sibito tracolli altrettanto repentini.