Crollo del prezzo del petrolio. Fallimento Opec+, nessun accordo

Salta l'accordo dell'Opec+ sui tagli alla produzione di greggio per far fronte all'impatto del coronavirus sul mercato del petrolio e il greggio Wti crolla del 7,6% a 42,4 dollari al barile. La Russia ha confermato il no alla proposta dei ministri Opec, che prevedeva una riduzione di 500.000 barili/giorno per i Paesi non Opec, sostenendo che tagli cosi' forti non rappresentano una soluzione.

Petrolio, stallo Opec+: nessuna intesa da bilaterale Riad-Mosca - Stallo all'Opec allargata sull'ipotesi di operare nuovi tagli all'offerta di petrolio, in risposta al calo dei consumi causato dall'emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta Dow Jones, sarebbe fallito un tentativo di comporre le divergenze in una bilaterale tra Arabia Saudita, primo produttore mondiale e dell'Opec, e che spingeva per un taglio da 1,5 milioni di barili, e la Russia, maggiore produttore non allineato che si oppone a nuove strette.