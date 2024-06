Crt, Poggi sferra il primo colpo: 4 consiglieri si dimettono dalle partecipate

Fondazione Crt, quattro dimissioni nel primo Cda della nuova presidente Anna Maria Poggi

Alla sua prima riunione, la nuova presidente di Fondazione Crt, Anna Maria Poggi, ha ottenuto un risultato alquanto positivo che mira a stabilizzare l'ente e a ridurre il rischio di commissariamento. Infatti quattro consiglieri di amministrazione hanno presentato le proprie dimissioni dalle cariche nelle partecipate.

Come riportato da Il Giornale, Antonello Monti, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Torino sul Patto occulto, ha rinunciato alla presidenza di Ream, mentre Caterina Bima ha lasciato il ruolo di vicepresidente. Anche Davide Canavesio ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente di Equiter, e Anna Di Mascio non ricoprirà più il ruolo di sindaco alle Ogr. Canavesio e Bima, però, mantengono per ora le cariche di presidente e vice alle Ogr, confermate nel turbolento cda dello scorso 22 aprile, da cui era già uscito l'ex presidente Fabrizio Palenzona. Monti, Bima, Canavesio e Di Mascio erano tra i consiglieri che hanno votato per la rimozione dell'ex segretario generale Andrea Varese, confidente di Palenzona, accusato di aver rivelato il Patto occulto promosso da Corrado Bonadeo, anch'egli indagato.

Tuttavia, la presidente Poggi ha mostrato un approccio collaborativo con gli ispettori del Mef, proponendo correzioni per evitare ulteriori problemi con la vigilanza. Resta però da vedere se ciò sarà sufficiente, considerando che l'indagine delle Procure potrebbe rivelare ulteriori sorprese. Nel cda di ieri è stato anche discusso il tema dell'indennizzo per Varese, e il consiglio dell'ente torinese ha approvato anche oltre 6 milioni per 430 progetti e interventi in Piemonte e Valle d'Aosta, con una parte significativa destinata alla Ricerca, Istruzione, Welfare, Territorio, Arte e Cultura.