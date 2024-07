Crt, salgono a 10 gli avvisi di garanzia. Prescrizioni sulle nomine, dal Mef 1 mese per eseguirle

Fondazione Crt, salgono a 10 gli avvisi di garanzia. Due nuovi iscritti sul registro degli indagati dopo Palenzona

Salgono a dieci le persone iscritte sul registro degli indagati per la vicenda del presunto patto occulto alla Fondazione Crt. Due nuovi avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Guardia di Finanzia a Caterina Bima, componente del consiglio di amministrazione, e ad Alice Colombo del consiglio di indirizzo.

La notizia già anticipata dalla Stampa è stata confermata da fonti autorevoli. Ieri ha ricevuto un avviso di garanzia - sempre nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pm Elisa Bergamasco e Paolo Del Grosso - anche l'ex presidente della Fondazione Fabrizio Palenzona.

Crt: Mef invia prescrizioni, 30 giorni per eseguirle

La Fondazione Crt avra' 30 giorni per adempiere alle precise prescrizioni del Mef in materia di incompatibilita' e conflitti di interessi nelle nomine gia' fatte e sulle modifiche di regolamenti e statuto.

Oggi il Mef ha inviato la lettera con le indicazioni alla Fondazione torinese che, se non saranno puntualmente eseguite, apriranno la strada definitivamente al commissariamento, come accaduto in passato con la vicenda del Banco di Napoli.

La scelta operata dal ministero dell'economia risponde ai principi di gradualita' ed e' rispettosa dell'autonomia e dei confini dell'azione che il Mef puo' mettere in campo. Obiettivo e' fare luce e chiarezza su tutta la vicenda Crt che e' anche al centro di un'inchiesta della magistratura.