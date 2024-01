Cucinelli: "Anche nel 2024 crescita a doppia cifra. L'Italia non è malata"

Ottimismo e crescita: la ricetta di Brunello Cucinelli

L'imprenditore Brunello Cucinelli, noto per la sua visione ottimista e la filosofia di bilanciare profitto e contributi sociali, condivide il suo pensiero sul futuro e sullo stato attuale dell'industria della moda. A 70 anni, Cucinelli guarda al 2024 con un'aspettativa positiva, nonostante le previsioni di un rallentamento nel settore. Cucinelli, in sintonia con le parole di Mario Draghi sull'ottimismo come motore di crescita, sottolinea l'importanza di affrontare il futuro come un'opportunità, non come un rischio. Rispondendo alle domande de La Stampa sulla prospettiva per il settore della moda, Cucinelli riconosce un periodo di riequilibrio dopo i due anni di crescita intensa post-pandemia.

Per quanto riguarda le previsioni aziendali, Cucinelli prevede una crescita del 10% del fatturato nel 2024, mantenendo un solido standard del 13% di crescita annua dal 2012 al 2023. Ha condiviso che il 2023 è stato eccezionale, con una crescita del fatturato compresa tra il 22% e il 23% a cambi correnti. Quando si affronta il panorama italiano, Cucinelli si mostra positivo, citando un tasso di disoccupazione del 7% e la crescente richiesta di manodopera. Tuttavia, pone l'accento sul bisogno di investire nel lavoro, attrarre giovani talenti con salari adeguati e creare ambienti di lavoro piacevoli.

Brunello Cucinelli riflette anche sulla sua recente entrata nel Ftse Mib, l'indice principale di Piazza Affari, con una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro. Esprime emozione per questo riconoscimento e sottolinea l'impegno a fornire ai propri investitori un progetto di crescita equilibrato tra profitto e contributo sociale. Nel discutere la sua filosofia aziendale, Cucinelli evidenzia la sua attenzione al benessere dei dipendenti. Limita le chiamate fuori orario e fornisce ambienti di lavoro piacevoli, come la nuova fabbrica a Penne, famosa per la sartoria maschile. Cucinelli promuove l'idea di lavorare concentrati per le giuste ore, rifiutando l'idea che più tempo in ufficio significhi maggiore efficienza. Infine, riguardo alla possibile successione aziendale, Cucinelli svela che le sue due figlie e i due generi lavorano già a fianco suo, e che ha preparato la famiglia e l'azienda per affrontare il futuro. Chiude l'intervista guardando avanti al 2024, quando ha programmato di rivedere grandi figure della Silicon Valley a Solomeo, il suo borgo natale.