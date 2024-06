Cucinelli: "Governo promosso". Il re del cashmere di sinistra elogia Meloni

Cucinelli esalta il governo Meloni: "Affascinato dalla mia Italia, siamo la settima potenza al mondo"

Giorgia Meloni raccoglie consensi anche a sinistra. Brunello Cucinelli, il re del cashmere, non ha mai negato la sua "cultura socialista", ma interrogato sull'operato dell'attuale governo di centrodestra Cucinelli elogia Meloni e l'azione dell'esecutivo. "Credo - dice l'imprenditore a Il Giornale - che siamo forse uno dei migliori Stati sociali al mondo, siamo dei grandi manifatturieri, con lo 0,7% della popolazione siamo la settima potenza al mondo, abbiamo il 7% di disoccupazione. Io sono affascinato dalla mia Italia e dal mondo che sta arrivando, con l'IA e tutto".

"Il governo Meloni - prosegue Cucinelli a Il Giornale - lo promuovo sicuro. Io voglio vivere da italiano, voglio collaborare con il mio governo, chiunque esso sia e in qualunque momento". Infine ha assicurato di voler "essere un'azienda italiana, che paga le tasse in Italia per i miei figli e nipoti e per chi verrà dopo di loro. Siamo una bella nazione". Si tratta di una presa di posizione sicuramente non partigiana considerato che Cucinelli ha più volte rivendicato le sue simpatie per la sinistra. "Io sono molto positivo" sulla situazione europea "e sono molto positivo per la nostra Italia", ha concluso Cucinelli.