Cucinelli, ottimo primo semestre: utile in crescita del 31,3% a 66,1 mln

Brunello Cucinelli, ottimo primo semestre. I conti della casa di moda

Ottime notizie per la celebre casa di moda Brunello Cucinelli. I risultati del primo semestre brillano e per il 2025 è prevista una crescita di un ulteriore 10%. Si tratta di un utile netto di 66,1 milioni di euro, in crescita del 31,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, "sterilizzato dagli effetti di una plusvalenza straordinaria". I ricavi ammontano a 620,7 milioni di euro, "con ottimi risultati di vendita in crescita del +14,1% a cambi correnti (+14,7% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2023". L'Ebit è pari a 104,6 milioni di euro, in crescita del +19,3% rispetto a 87,7 milioni di euro al 30 giugno 2023, con una marginalità del 16,9% in aumento rispetto al 16,1% del 30 giugno 2023. Gli investimenti ammontano a 44,8 milioni rispetto ai 34,9 milioni di al 30 giugno 2023), "parte dell’importante piano che supporterà" il "progetto di crescita e garantirà la capacità produttiva per il prossimo decennio".

Lo riferisce il gruppo in una nota, che prevede di "confermare una bella crescita dei ricavi attesi per il 2024 intorno al +10%" grazie alla "ottima salute del brand" e a "vendite molto interessanti che stiamo riportando nelle boutique". Inoltre "le bellissime campagne vendita Primavera Estate 2025, ormai concluse per l’uomo e prossime alla conclusione per la donna, rafforzano la previsione di una crescita altrettanto bella per il 2025, nell’intorno del +10%, con l’obiettivo di raddoppiare i ricavi entro il 2030". "Abbiamo chiuso il primo semestre di questo 2024 con risultati particolarmente belli. Ottime le vendite, positivi ed equilibrati i profitti, brillante la salute del brand e molto positivi i commenti sulla nostra offerta di prodotto. Abbiamo chiuso benissimo le vendite estive 2024 e abbiamo iniziato molto bene quelle invernali", ha commentato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di Moda.