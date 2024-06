D'Alema, non solo affari in Albania: triplica l'utile di DL&M Advisor

D'Alema, consulenza più redditizia: triplica l'utile di DL&M Advisor

Consulenza aziendale molto più redditizia per Massimo D’Alema che in questo business s’è lanciato recentemente anche in Albania. Qualche giorno fa, infatti, a Roma s’è svolta l’assemblea degli azionisti della DL&M Advisor, società nata nel 2019 che l’ex presidente del consiglio e segretario dei Ds controlla al 100% e di cui è amministratore unico, per approvare il bilancio 2023.

L’azienda ha come oggetto la “consulenza nell’ambito dei processi di internazionalizzazione” di diversi mercati esteri “per la ricerca e l’attrazione di investimenti di aziende private”. L’esercizio s’è chiuso con un utile di oltre 1,35 milioni di euro (mandato tutto a riserva) triplicato dai 393mila euro del 2022 a fronte di ricavi che anno su anno sono quasi quadruplicati da oltre passando da 815mila euro a 2,95 milioni, di cui 2,65 milioni realizzati in Italia e 300mila euro in Gran Bretagna. Le immobilizzazioni di 840mila euro comprendono il 15% della Silk Road Wines, che basata a Orvieto commercializza vini di qualità. DL&M Advisor ha crediti verso clienti per 396mila euro, liquidità per 1,3 milioni e asset non immobilizzati per 425mila euro. La voce dei debiti anno su anno è salita da 627mila euro a 668mila euro di cui 558mila euro verso l’Erario.