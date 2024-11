Da Guido Stefanelli alla moglie del banchiere. L'intricata vicenda di Equalize e Sbraccia

Una storia nella storia, quella di Guido Stefanelli all'interno della vicenda Equalize. Una piccola vicenda, legata però al cliente top dell'agenzia di Carmine Gallo, ovvero la Fenice Srl. Parcelle per un totale di oltre un milione di euro. Il suo amministratore è Lorenzo Sbraccia, e il socio di Sbraccia, fino al 2023, era proprio Guido Stefanelli. Sbraccia è accusato di aver fatto acquisire illecitamente informazioni riservate con cui affossare i rivali in affari. In effetti c'è pure qualcosa d'altro. Perché Sbraccia ha spiato pure Guido Stefanelli. Ovvero il suo socio, del quale avrebbe voluto rilevare le quote in Fenice Srl. Cosa poi effettivamente avvenuta, appunto, nel febbraio 2023, per una cifra di svariati milioni di euro.

"Secondo me questo sta società qua, la vuole comprare, però lui vorrebbe trovare qualche elemento (...) incisivo, per poter costringere Stefanelli ad accettare... cosa abbiamo?", chiede Carmine Gallo ai suoi. E loro iniziano a spiare. Accedono, secondo gli inquirenti, al fascicolo di Stefanelli, e al suo cassetto fiscale. Insomma, tutto il pacchetto completo. All'interno di questa vicenda si pone anche il pedinamento ai danni del banchiere di Jp Morgan Alessandro Gatto. E' lui infatti ad avere rapporti d'affari con la Fenice Srl per il tramite di Stefanelli. Dopo il cambio di assetto societario la Fenice ha anche una storia ulteriore. Viene infatti completamente controllata dalla Coeso Srl, appunto di Lorenzo Sbraccia nella quale peraltro collabora anche Amalia Alicino, che viene pure spiata, ed è vittima, di Sbraccia.

Amalia Alicino è peraltro la moglie di un banchiere, ovvero Gianluca Jacobini. Chi è Jacobini? E' l'ex condirettore della Banca Popolare di Bari, che finì alle cronache nel 2019 per il crack finanziario che aveva portato al commissariamento, per una vicenda giudiziaria il cui ultimo atto è il deposito di una consulenza tecnica nell'ambito dell'azione di responsabilità intentata nel 2022 dai commissari straordinari. La vicenda paradossale è che la Fenice Srl, prima che Stefanelli vendesse a Sbraccia la sua quota, aveva sede in via Bigli, dove hanno gli uffici le altre società di Stefanelli - manager di lungo corso, una volta amministratore delegato della Pessina Costruzioni ed ex editore dell'Unità. E proprio nell'ultimo indirizzo conosciuto della Fenice, ovvero "a casa" della vittima dello spionaggio, Guido Stefanelli, si sono presentate le forze dell'ordine per trovare i documenti riguardanti Fenice.