Damiani espande la sua presenza in Cina, inaugurata una nuova boutique

Damiani, inaugurata una nuova boutique in Cina

Damiani apre una nuova boutique in Cina. Il brand di lusso made in Italy leader nella gioielleria espande la propria presenza nel Paese asiatico con una nuova apertura all’interno del CDF Haikou International Duty Free Shopping Complex.

Il nuovo punto vendita Damiani è situato al piano terra della struttura, accanto ai luxury brand più noti. Qui, gli appassionati di gioielli potranno ammirare le collezioni iconiche della Maison – come la trendy D.Icon, la suggestiva Belle Époque, la moderna Margherita e la femminile Mimosa – senza dimenticare le apprezzatissime proposte per il mondo bridal.

Come scrive CrisalidePress, questa nuova apertura è parte del piano di investimenti strategici che il Gruppo ha previsto per un’area geografica fondamentale come la Cina e rappresenta un’ulteriore conferma della continua espansione del brand, come testimoniano le numerose recenti opening a livello globale.