Esg, +33% in un anno, la sostenibilità ambientale domina in Borsa: "Cruciale"

Esg, Gorno Tempini: "Un tema che va preso molto seriamente. Ormai presente in tutti i board"

La sostenibilità ambientale in borsa svolge ormai un ruolo strategico, la conferma arriva dai dati sull'Esg: +33% in un anno. Quanto sia diventato centrale il tema Esg negli investimenti emerge dal discorso del presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini. Intervenuto alla Sustainability Week organizzata da Euronext a Piazza Affari, - riporta Milano Finanza -il manager ha spiegato ieri che "se nel 2021-2022 l'argomento Esg era trattato in circa il 40% delle riunioni del board, nel 2023 è stato inserito nel 100%" Investimenti e progetti non possono più guardare solo al fattore finanziario ed economico, ma che devono guardare anche ai fattori di sostenibilità".