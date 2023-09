Superbonus, boom di furbetti: materiali +30%. E così i preventivi raddoppiano

Superbonus, ecco come si è creata la voragine nei conti dello Stato. Il confronto tra i prezzi

Il governo ormai è uscito allo scoperto e il ministro Giorgetti ha annunciato una "manovra prudente" lamentando un "mal di pancia" dovuto ad una voce di Bilancio ben precisa. Il problema principale, secondo le stime del Tesoro, è legato alla voragine nei conti dello Stato creata dagli effetti distorsivi sul Superbonus, anche se altri analisti indicano in altri motivi le vere problematiche.. Ma la questione resta centrale. Per capire cosa significhi parlare di caro-cantieri, - si legge su La Stampa - basta confrontare i preventivi recapitati a un palazzo di Milano nel 2017 e quelli per gli stessi lavori di efficientamento energetico ricevuti nel 2022.

Si passa da 508.077 per il preventivo più caro (gli altri due sono da 415 e 349 mila euro) a 1.147.830 euro, a cui vanno sottratti circa 150 mila euro di caldaia, intervento inizialmente non previsto. Il doppio, o quasi. Un caso limite? Fino a un certo punto. Spostandosi in provincia la situazione non è migliore. "L’aumento medio si attesta intorno al 30%, ma se guardiamo ai singoli materiali da costruzione alcuni aumenti sono molto più significativi" spiega a La Stampa Marco Bandini, membro del consiglio nazionale di Anaci e presidente della sede di Lecco dell’associazione degli amministratori di condominio.