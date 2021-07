Datrix prosegue l'espansione internazionale con TietoEvry

Prosegue a ritmo serrato l'espansione industriale e internazionale di Datrix le cui soluzioni di augmented analytycs e machine learning nel settore finanziario sono sempre più richieste. Spicca anche nell’ambito della sostenibilità, dove il gruppo offre soluzioni di integrazioni dati per valutare in modo completo i fattori ESG di ogni azienda.

I clienti della piattaforma WealthMapper di TietoEVRY possono vedere gli score ambientali, sociali e di governance (ESG) forniti da FinScience, società fintech del gruppo Datrix. I punteggi sono suddivisi nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La visibilità sui portafogli finanziari consente agli investitori di comprendere in modo completo l’impatto sostenibile di ogni decisione. Massimo Broggi arriva alla guida di FinScience come nuovo Principal per affrontare al meglio anche le nuove importanti sfide internazionali.

La conformità ESG delle aziende è oggi un elemento sempre più importante per le decisioni degli investitori. E' il motivo per cui l’attenzione delle autorità regolamentari di ogni paese si sta alzando, per ovviare in particolare al problema del greenwashing, ossia azioni o autodichiarazioni di alcune aziende per far passare un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto sostenibile, sottacendo eventuali effetti negativi delle loro attività o prodotti. La Consob in Italia ad esempio ha deciso di avviare “un’analisi comparata delle metodologie e dei criteri attualmente utilizzati per rilasciare i rating di sostenibilità, per prevenire fenomeni di greenwashing a tutela degli investitori”.

Proprio con questa prospettiva va vista l’attività di Finscience del gruppo che in ambito ESG raccoglie non solo i bilanci annuali di sostenibilità diffusi dalle singole aziende, ma anche le informazioni diffuse ogni giorno sul web dagli stakeholder, ossia da tutti coloro che in qualità di clienti, fornitori, dipendenti, comunità di riferimento sono coinvolte e hanno un interesse nelle attività aziendali. I dati estratti vengono analizzati e confrontati grazie alla proprietaria e sofisticata tecnologia di intelligenza artificiale per fornire score ESG accurati che rappresentino un quadro reale e non statico delle prestazioni “sostenibili” di ogni azienda. Questi score sono forniti da FinScience insieme alle medie di settore e alle medie globali.

Per la distribuzione delle sue valutazioni ESG nel Nord Europa, area geografica storicamente avanzata sui temi di sostenibilità, FinScience ha stretto una partnership con TietoEvry, gruppo di sviluppo software per la finanza quotato al NASDAQ di Helsinki e Stoccolma, con un giro d’affari annuale di circa 3 miliardi di Euro.

L’accordo permette agli utilizzatori della piattaforma WealthMapper di TietoEVRY di consultare gli score ESG elaborati da FinScience associati ad ogni titolo quotato e di poter valutare quindi con maggior consapevolezza e completezza gli effetti ambientali, di governance e sociali a cui potrebbero essere esposti i propri asset.