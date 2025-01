Davide Casaleggio tinge di rosa la sua Camelot srl: Annamaria Abbinante entra come nuovo socio

Davide Casaleggio si rafforza: Annamaria Abbinante entra in Camelot srl

Davide Casaleggio trova un importante socio “in rosa” per la sua piattaforma digitale. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Valerio Tacchini s’è presentato lo stesso Casaleggio nella sua qualità di amministratore unico della Camelot srl di cui aveva il 90% con Enrica Sabatini al 10%, per guidare l’assemblea dei soci chiamata a varare un aumento di capitale di 100 mila euro fa nominale e sovrapprezzo, in forma “indìscindibile”.

La ricapitalizzazione, si legge nel verbale della riunione, s’è resa necessaria per reperire liquidità necessaria ai programmi di sviluppo dell’azienda. Casaleggio e la Sabatini non hanno sottoscritto ma l’intero aumento è stato invece sottoscritto da Annamaria Abbinante, che ora detiene lo 0,67% del capitale e dalla Trantor srl della stesa Abbinante che ora detiene il 3,33% mentre di conseguenza la quota di Casaleggio s’è diluita all’86,4% e quella della Sabatini al 9,6%.

Abbinante, barese, classe 1969, è una figura di spicco nel settore ICT e negli investimenti in start up dal contenuto innovativo e tecnologico. Ha ricoperto ruoli manageriali in aziende di rilievo come Ericsson, Etnoteam, EMC2 e Hewlett-Packard. È stata per 13 anni partner di Reply, società attiva nell’innovazione tecnologica e nel supporto alla digitalizzazione del business. Annamaria è business angel di Italian Angels for Growth (IAG) e attivamente coinvolta nell'imprenditoria femminile come membro di Angels4Women.