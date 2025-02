Dazi, la guerra commerciale di Trump scuote le Borse: Asia in rosso, giù l'Europa e scivola anche Piazza Affari

I dazi di Trump scuotono le Borse. Europa verso il ribasso

I dazi degli Stati Uniti scuotono i mercati. I listini asiatici si avviano a chiudere in profondo rosso, con Tokyo che cede il 2,7%, Seul il 2,5% e Sydney l'1,8% mentre Hong Kong, Shanghai e Shenzhen, che riaprono dopo il capodanno cinese, perdono rispettivamente lo 0,6%, 0,1% e l'1,3%.

A picco i future su Wall Street, dove il Nasdaq cede il 2,4% e l'S&P l'1,9%, mentre in Europa, che il presidente Usa Donald Trump promette di colpire, lo Stoxx 50 cede il 2,5% e l'euro scambia a 1,0248 sul dollaro (-1,1%), in forte rialzo su tutte le valute. Perdono terreno il peso messicano, il dollaro canadese e lo yuan, mentre riesce a resistere lo yen giapponese che scambia a 155,4 dollari. In particolare, lo yuan scambiato fuori dalla Cina si è deprezzato dello 0,5% a quota 7,3554. La valuta messicana ha perso quasi tre punti percentuali a 21,26 pesos per un dollaro mentre la valuta canadese ha subito un calo dell'1,73% a 1,47 dollari Usa. La fuga dal rischio travolge le criptovalute, che bruciano quasi 600 miliardi di dollari, con il Bitcoin che cede il 3% a 94 mila dollari.

In particolare in Europa i future si muovono in forte calo con i contratti sull'Euro Stoxx a -2,83%, quelli sul Ftse Mib in calo dell'1,6%, mentre i future sul Cac di Parigi perdono l'1,6% e a Francoforte quasi il 2%. A Piazza Affari, il risiko del settore resta sorvegliato speciale, con l’ultima mossa di Unicredit su Generali che ha acquisito una quota del 4,1%.