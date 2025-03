Trump "benedice" i dazi e rilancia: "Il 2 aprile sarà la liberazione dell’America"

Trump sui dazi: “Il 2 aprile segnerà la liberazione degli Stati Uniti”

Il 2 aprile sarà una data che Donald Trump ha definito come "il giorno della liberazione dell'America!!!". Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato l'entrata in vigore di nuovi dazi su una serie di prodotti provenienti da diverse nazioni, inclusa l'Unione Europea, spiegando che "per decenni siamo stati derubati e abusati da ogni nazione del mondo, sia amica che nemica". Trump ha poi aggiunto che "ora è finalmente giunto il momento per i buoni vecchi Stati Uniti di riavere indietro un po' di quei soldi e di rispetto. Dio benedica l'America!!!".

Nel frattempo, Bruxelles ha deciso di posticipare l'entrata in vigore delle proprie contromisure sui dazi Usa relativi all'acciaio e alluminio europeo. L'Unione sta infatti cercando di sincronizzare le proprie risposte e sta prendendo tempo per sondare la possibilità di un negoziato con Washington. Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, ha confermato che "il 2 aprile gli Stati Uniti intendono imporre dazi" e che "solo allora i partner potranno impegnarsi in eventuali negoziati".

Il premier polacco e presidente di turno del Consiglio Ue, Donald Tusk, ha invitato alla prudenza: "Le tattiche tariffarie dell'amministrazione Usa sono molto flessibili. Quindi potrebbe non valere la pena di reagire immediatamente e in modo massiccio a un annuncio o addirittura a una decisione, come nel caso dell'acciaio e dell'alluminio". Secondo Tusk, l'obiettivo dell'Ue non dovrebbe essere una "lotta di prestigio con gli americani", bensì "tentare di persuadere", lavorando diplomaticamente per non aggravare le tensioni commerciali. Ha infine elogiato l'approccio "flessibile" della Commissione europea, sottolineando l'importanza di utilizzare strategicamente gli strumenti a disposizione anziché reagire in modo rigido e impulsivo.