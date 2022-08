Tim-Dazn, arriva l'intesa sulla Serie A: addio all'esclusiva per TimVision

Telecom Italia-Dazn, ora l'app della media company potrà essere fruita attraverso altri set top box, e non solo quello di Tim

Mentre il titolo di Telecom Italia regala una seduta di acquisti in Borse, in attesa dei conti della semestrale e dopo le rassicurazioni arrivate da Cdp sul senso strategico dell'operazione rete unica, la compagnia di Tlc e Dazn raggiungono l'accordo sulla Serie A. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Radiocor citando il Sole24Ore, mancherebbe solo la firma di un accordo che porterebbe la Serie A a essere visibile ora non più solo su Timvision. In tal modo, senza più esclusiva, l'app Dazn potrà essere fruita attraverso altri set top box, e non solo quello di Tim.

L'accordo, spiega l'agenzia di stampa economica, "è atteso ora al vaglio del cda Tim e per concludere la partita servirà anche l'accordo con Sky, che potrebbe arrivare al più presto giovedì 4 agosto: la media company di casa Comcast ha avuto un ruolo in questa vicenda, per allargare la penetrazione e riavere la app Dazn su piattaforma Sky". L'intesa fra Dazn e Sky dovrebbe portare anche Dazn su canali all'interno della piattaforma Sky.

Quanto all'accordo fra Tim e Dazn, conclude Radiocor, "tutto si tradurrà in uno sconto rispetto alla cifra: 340 più altre fee per arrivare a 410 milioni l'anno, che, anche se non confermata, dovrebbe attestarsi sui 90-100 milioni con la perdita dell'esclusiva".