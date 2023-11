De Benedetti, crolla il fatturato del suo veicolo d'investimento in Uk

De Benedetti, a picco la sua Pyxis Investments Strategies

Il difficile anno 2022 sui mercati finanziari ha avuto un impatto significativo sui risultati di Pyxis Investmens Strategies (Pis), il principale veicolo di investimento inglese di Carlo De Benedetti, specializzato in fondi hedge, private equity e strumenti finanziari speculativi. Come riportato da Mf, la società, che gestisce un patrimonio di 315,4 milioni di euro con un capitale netto di 314,4 milioni, ha riportato un forte calo dei ricavi annui, scendendo da 45,3 milioni a 8,1 milioni. Nonostante un effetto positivo dovuto ai cambi che ha portato a un incremento da 13,2 milioni a 4,6 milioni, l'utile prima delle compensazioni agli azionisti è diminuito del 50%, passando da 58,3 milioni a 22,6 milioni, mentre l'utile netto è sceso da 54,5 milioni a 18 milioni.

Pis, con liquidità di 10,4 milioni e impegni di investimento per 48,2 milioni, riceve supporto tecnico dalla società svizzera Planven Investments, che è attiva nel settore del private equity e guidata da Giovanni Canetta Roeder, anche membro del consiglio di amministrazione di Editonale Domani. Pis possiede inoltre due società americane, Rosemar Trading e Astacus, con attività per 26 milioni e 16,6 milioni rispettivamente. Nel 2022, Rosemar Trading ha generato un profitto di 11 milioni di dollari, mentre Astacus ha registrato un guadagno di 398 milioni di dollari. Pis detiene anche il 16,61% dell'azienda italiana Ma.Cri., alla quale si è aggiunta di recente una quota del 46,5% acquisita per oltre 8 milioni da Planven Investments, mentre la quota rimanente è di proprietà di Bootes, l'azienda di Rosario Bifolco. Ma.Cri. possiede il 70% della società di diagnostica Impact Lab.

D'altra parte, Fidelis Alternative Strategies (Fas), un'altra società inglese di De Benedetti con un patrimonio di 3,1 milioni, ha registrato una perdita crescente nel 2022, passando da 352 milioni di euro a 506 milioni di euro. Fas controlla anche la società lussemburghese Sunbee, con un patrimonio di 3 milioni, la quale a sua volta detiene la società francese Fidefrance.