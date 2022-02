Decathlon ci ripensa, stop a tutti gli store fisici Usa: resta retail online

Decathlon, stop ai negozi fisici negli Stati Uniti: il gruppo francese cambia idea e punta tutto sull'online

Decathlon fa un passo indietro sul segmento delle vendite fisiche negli Usa e si focalizza sull’online. Dopo appena tre anni dall’apertura dei suoi unici store americani, a San Francisco in California, il gruppo francese di moda e attrezzature sportive chiuderà i negozi fisici il prossimo 15 marzo, continuando però ad operare nel mercato a stelle e strisce attraverso il suo negozio online e con Walmart e Target.

Il gruppo prevede di continuare ad ampliare la propria rete distributiva nei punti vendita di terzi negli Stati Uniti, ma non prevede l’apertura di propri store. “Stiamo – ha spiegato Christian Ollier, CEO della filiale Decathlon negli Stati Uniti da giugno 2021 – cambiando il nostro modello di business per adattarci al mercato”. Il dirigente ha aggiunto che, nonostante i prodotti dell’azienda “sono ben accolti” nel mercato Usa, “per crescere nel modo giusto bisogna adattarsi”.

I negozi Decathlon negli Stati Uniti hanno aperto i battenti nel 2019 e contavano più di trenta dipendenti. Non è la prima volta che Decathlon fa marcia indietro sul mercato statunitense. Il gruppo è entrato nel Paese nel 1999, quando ha acquistato la distribuzione di Mvp Sports Stores, e ha lanciato una rete di venti punti vendita che ha chiuso sette anni dopo. L’azienda ha archiviato il 2020 registrando ricavi in calo del 6% a quota 11,4 miliardi di euro mentre il risultato netto è stato di 550 milioni di euro, in sostanziale tenuta sui 555 milioni dell’anno precedente.

