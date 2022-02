Mps, dossier sul tavolo di Draghi. Il M5S punta a un accordo lanciando Palermo

Sul dossier Montepaschi, al Tesoro le bocche sono cucitissime. Specie dopo la levata di scudi della politica che sostiene la maggioranza a difesa dell’amministratore delegato Guido Bastianini: i partiti sanno che, spiegano alcune fonti finanziarie vicine al dossier, un nuovo banchiere non indicato dalla politica e con la chiara mission di portare a termine il rafforzamento patrimoniale e la privatizzazione sia meno sensibile alle istanze del territorio che preme sempre per il mantenimento dell’identità anche in chiave stand-alone e la tutela delle istanze occupazionali. In Via XX Settembre non si attendevano questa reazione anche se la volontà di sostituire Bastianini è forte, una mancanza di fiducia che era già emersa durante l’apertura del dossier Mps in UniCredit, quando le comunicazioni e le fila della trattativa furono tenute direttamente dal Tesoro e Bastianini non toccò palla.

E’ forte anche perché mai come questo momento, dopo la disfatta partitica sul Quirinale, la forza contrattuale del premier Mario Draghi è ai massimi. E le fonti spiegano che, come per UniCredit e perché sempre sul dossier privatizzazione del Monte il governo si gioca una fetta di reputazione in Europa, per il ruolo ricoperto in passato il dossier è finito direttamente sulla scrivania di Mario Draghi deciso ad accelerare sulla risoluzione della partita Montepaschi per due motivi: il primo è che proprio ora che per l’azionista pubblico è scoppiata all’improvviso un’altra grana fra le quotate, ovvero Saipem.

Il secondo è che con le rate del Recovery che iniziano ad arrivare in Italia, con la quarta banca del Paese ancora almeno per 18 mesi nell’alveo pubblico è meglio avere un manager di fiducia al timone di Rocca Salimbeni in grado di agevolare un’efficace riuscita della messa a terra del piano. Dopo il nulla di fatto con UniCredit, il premier vuole correre e instradare il dossier sulla via dell’uscita per il Mef dal capitale anche perché sa che nel 2023 dovrà lasciare Chigi. E non teme il braccio di ferro con i partiti della maggioranza. Tanto che la posizione del M5S, il principale sponsor di Bastianini, movimento consapevole della propria debolezza ai minimi storici, al di là dei toni di queste ore dell’ex sottosegretario Massimo Fraccaro non è così granitica.

Fonti grilline infatti spiegano ad Affaritaliani.it che per tutelare una delle poche poltrone rimaste nella costellazione delle grandi partecipate pubbliche appannaggio dei pentastellati accenderebbero il disco verde all’uscita di Bastianini in cambio di un arrivo dell’ex Cdp Fabrizio Palermo a Rocca Salimbeni.

Bastianini, forte dei numeri che porterà in bilancio il 7 febbraio e del fatto che il principale azionista in caso di ribaltone dovrebbe spiegare il cambio anche al mercato, pare intenzionato ad andare allo scontro. Per qualcuno è solo tatticismo per alzare il prezzo della buonuscita che perderebbe però in caso di sfiducia. Per altri, se il passo indietro del banchiere non arriverà, lil Mef non esiterà al blitz facendo decadere il board con una nuova assemblea.