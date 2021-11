Decreto Bollette ora è legge: via libera dalla Camera

Con 354 sì, 38 astenuti e nessun contrario Montecitorio ha dato il via libera al decreto legge Bollette, che calmiera il prezzo dell'energia e blocca per tre mesi i rincari dovuti all'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Il dl è stato convertito in legge.

Dl Bollette: Crippa, misure per soggetti economicamente deboli

"Stiamo affrontando quella che abbiamo gia' definito una vera e propria 'pandemia energetica' che si ripercuote su famiglie e attivita' produttive. Limitare gli impatti dei rincari e' subito diventata una priorita' del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo sollecitato il Governo a intervenire con 3,5 miliardi di euro per ridurre gli effetti dall'impennata dei prezzi dell'energia elettrica e del gas. Nella legge di Bilancio abbiamo inserito altri 2 miliardi di euro e siamo pronti a fare ancora di piu' per proteggere i soggetti economicamente piu' deboli". Cosi' Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, a margine dell'esame del decreto legge Bollette.

"Non servono solo altre risorse da inserire nella Manovra - prosegue Crippa - ma anche un'attenzione ai soggetti piu' esposti al rischio di poverta' energetica. Vanno aiutati e protetti i soggetti che spesso per pagare le Bollette spendono una percentuale elevata del proprio reddito e che ora affrontano difficolta' ancora maggiori a causa della pandemia. Bisogna evitare che dal 1 gennaio 2023, data della fine della maggior tutela, queste persone siano esposte a un incontrollato aumento dei prezzi". "Insieme a tutto questo si dovra' continuare a investire per aumentare la produzione di energie dalle rinnovabili e potenziare i sistemi di stoccaggio. E' la strada che ci portera' ad affrancarci dalla dipendenza dalle fonti fossili, vera causa dei rincari che ci stanno colpendo. Diciamo quindi basta alla propaganda di chi parla ancora di aumentare la produzione di gas o di inceneritori", conclude il capogruppo M5s.

Dl bollette: Saltamartini, soluzioni strutturali contro aumento

La crescita molto rapida dei prezzi dell'energia rappresenta un grosso problema sia per i cittadini che per il sistema produttivo. La Lega lo dice da tempo: servono soluzioni strutturali e di buonsenso. L'obiettivo piu' urgente e' quello di trovare ulteriori risorse per bloccare gli aumenti delle bollette. Come ha sottolineato Salvini, servono piu' soldi per evitare che il caro energia si trasformi in un salasso per famiglie ed imprese. Gia' in legge di Bilancio, attualmente in discussione al Senato, bisogna intervenire. Al contempo, occorre anche che il Governo italiano chieda con forza alla Ue un intervento immediato, non possiamo aspettare il nuovo anno". Lo dichiara la deputata della Lega Barbara Saltamartini, componente della commissione Attivita' produttive.