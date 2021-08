Decreto delocalizzazione: multe, blacklist e obblighi informativi. La bozza

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BOZZA DEL DECRETO ANTI-DELOCALIZZAZIONI DEL GOVERNO DRAGHI

Arriva la stretta del governo Draghi contro i furbetti delle delocalizzazioni: il ministro del Lavoro Andrea Orlando e la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde sono al lavoro su un decreto che prevede un nuovo percorso obbligato per le imprese che decidono di chiudere o delocalizzare e, in caso di mancato rispetto, multe (2% del fatturato dell'ultimo esercizio) e inserimento in una black list (che vieta per 3 anni l'accesso a finanziamenti o incentivi pubblici). La bozza, composta di cinque articoli di chi Affaritaliani.it ha preso visione, stabilisce obblighi di informazione preventiva e impegna l'impresa a presentare un piano di mitigazione delle ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura.



Il viceministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde

Secondo il decreto, per “scoraggiare comportamenti speculativi” di chi usufruisce di agevolazioni e contributi pubblici e, una volta terminati, decide di spostare la propria attività anche se non in crisi, arrivano salate sanzioni. Chi ha ricevuto contributi pubblici nazionali nei 3/5 anni precedenti e infrange i punti del nuovo decreto, riceverà una sanzione pari al 2% del fatturato dell'ultimo anno di attività.

L’importo della multa sarà destinato a un Fondo dedicato alla reindustrializzazione, per supportare iniziative trasformazionali del business e politiche di sviluppo, oltre alla formazione per la ricollocazione del personale.

Inoltre, l'azienda che chiude in assenza delle condizioni previste dal decreto, poi, viene inserita in una “black list” nella quale, insieme ai soggetti che fanno parte dello stesso gruppo industriale o legati da un rapporto di direzione e coordinamento e/o controllo, per 3 anni non potrà accedere a finanziamenti o strumenti di incentivi pubblici nazionali o attingere agli ammortizzatori sociali.





Il ministro del Lavoro Andrea Orlando Il ministro del Lavoro Andrea Orlando

Ma non è tutto. Il decreto farà scendere in campo anche il "diritto di allerta", ossia il diritto dei lavoratori di conoscere per tempo le decisioni di chiusura aziendale, e il diritto delle istituzioni competenti di intervenire per supportare e mitigare le conseguenze. Il provvedimento, dunque, introduce un percorso obbligato per le aziende che decidono di chiudere il proprio sito: in particolare, l'impresa è tenuta a comunicare con almeno 6 mesi di preavviso il progetto di chiusura alle istituzioni, indicando le ragioni, le persone interessate e i tempi previsti. Comunicazione, questa, che va fatta prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Il provvedimento introdurrà un nuovo percorso obbligato per chi decide di chiudere, con impegni precisi anche sul fronte della salvaguardia occupazionale e della reindustrializzazione. "Chi non è in crisi e vuole tagliare, può farlo. Ma dovrà seguire un percorso ordinato, che coinvolga le parti sociali e favorisca l'arrivo di nuovi imprenditori", sintetizza la viceministra Todde, che chiarisce: "Il nostro obiettivo non è colpire le ristrutturazioni tout court. Non vogliamo colpevolizzare chi fa “turn around” perché deve passare a modelli produttivi diversi, non abbiamo di certo in testa imprese che vivano di sussidi. L’obbiettivo è essere competitivi, ma atteggiamenti puramente speculativi non sono più accettabili".

