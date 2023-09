Del Vecchio, sfogo di Nicoletta Zampillo: "Sono legataria e non erede"

Eredità Del Vecchio, la lettera aperta di Nicoletta Zampillo

La disputa sull’eredità di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di EsseilorLuxottica morto nel giugno 2022, resta ancora aperta e complessa. Nessun accordo sull’eredità Del Vecchio. Nonostante sia già stato assegnato il 99% dei 30 miliardi di patrimonio del fondatore di Luxottica, sulla restante parte la tensione è alta. E gli ultimi fatti allontanano le parti. Nell'ultima assemblea Delfin, dove si doveva decidere la distribuzione di un mega dividendo agli azionisti visti i buoni risultati di Essilux, si è registrato il voto contrario di tre soci: i figli Luca, Clemente e Paola, con il 12,5% a testa. Cosa che porta ad un ulteriore allungamento dei tempi. Sulla questione è intervenuta con una lettera aperta a Milano Finanza la vedova dell'imprenditore Nicoletta Zampillo.

La donna ha voluto precisare alcuni aspetti e smentire quanto scritto proprio dal quotidiano economico. "In relazione all'articolo pubblicato ieri da Mf, dal titolo "Eredità Del Vecchio, passo indietro di uno degli esecutori testamentari", Nicoletta Zampillo precisa che "le dimissioni di Giovanni Giallombardo sono avvenute per ragioni private e non per incomprensioni con la famiglia e che questa informazione è reperibile presso il Tribunale di Milano, dove sarebbe stato facile condurre una verifica. Inoltre, nell'articolo - prosegue Zampillo - si accomunano le posizioni di Luca Del Vecchio, Clemente Del Vecchio e Nicoletta Zampillo, ma non è corretto. Luca e Clemente sono eredi mentre io, avendo accettato il legato in sostituzione legittima, sono una legataria. Da questo discende che le regole per la successione sono differenti".