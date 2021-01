Deliveroo verso la quotazione in Borsa. Ora ha un valore di 7 mld di dollari

Deliveroo ha totalizzato un nuovo round di finanziamento per un valore di oltre 180 milioni di dollari e adesso sembra che il prossimo passo sarà la quotazione in borsa. All'operazione hanno preso parte un gruppo di investitori guidati da Durable Capital Partners e Fidelity Management & Research Company. In base alla valutazione ora l'azienda del delivery ha un valore di oltre 7 miliardi di dollari.

"Il mercato della consegna di cibo online è nascente e poco penetrato - ha sottolineato Henry Ellenbogen, Managing Partner e Chief Investment Officer di Durable Capital Partners - credo che Deliveroo abbia il potenziale per diventare un'azienda molto più grande nel tempo".

L' investimento, come spiega una nota, precede una possibile Ipo, riflettendo "la forte domanda da parte degli azionisti esistenti di investire nella società, in ragione del significativo potenziale di crescita nel settore dell'online food delivery, nel quale sta accelerando l'adozione da parte dei consumatori".

Il nuovo round di finanziamento permetterà a Deliveroo di investire per migliorare i propri servizi. "Siamo davvero contenti che i nostri azionisti vedano l'opportunità e il potenziale di crescita davanti a noi", ha dichiarato Will Shu, fondatore e CEO di Deliveroo. “In Deliveroo - riporta Pambianco News - siamo sempre concentrati sullo sviluppo della migliore proposta per consumatori, rider e ristoranti: questo investimento ci aiuterà a continuare a innovare, sviluppando nuovi strumenti tecnologici per sostenere i ristoranti, per fornire più opportunità di lavoro ai rider e per ampliare la scelta per i clienti, portando loro il cibo che amano da più ristoranti”.