Delta-Air France contro Msc-Lufthansa: su Ita parte la guerra dei cieli

Ita, Delta-Air France vs Msc-Lufthansa. Il colosso americano continua a "monitorare" il matrimonio a tre

Tira aria di guerra tra i colossi mondiali dei cieli? "Delta ha contatti costanti con i vertici di Ita Airways e sta monitorando gli sviluppi a seguito della manifestazione di interesse da parte del gruppo Msc e di Lufthansa per acquisire una partecipazione di maggioranza nella compagnia italiana".

Così la compagnia aerea statunitense, interpellata dall'Adnkronos, ribadisce la sua posizione già espressa nei giorni scorsi, decidendo di non commentare le voci circa una sua eventuale richiesta ad aver accesso alla data room di Ita e a un eventuale sua manifestazione di interesse per la compagnia aerea italiana dopo quella presentata da Msc e Lufthansa nei giorni scorsi. "Delta una lunga storia con l'ex Alitalia e ha stretto una partnership con Ita che Delta si impegna a rafforzare", aggiunge la compagnia Usa.

Ma secondo quanto riportato oggi dal Messaggero la battaglia sul fronte Ita, Italia Trasporto Aereo Spa, dopo la manifestazione d'interesse del tandem Msc-Lufthansa sarebbe in corso. Il quotidiano romano spiega infatti che il vettore di Atlanta si sarebbe già fatto sentire ai piani alti del Tesoro e a Palazzo Chigi, ritenendo la procedura proposta da Msc e Lufthansa non corretta. Striderebbe con le regole che prevedono, in caso di privatizzazione, una data room aperta a tutti, con un bando trasparente, così come annunciato del resto dal presidente esecutivo di Ita Airways.

Gli americani, non si sa se per tattica o perchè davvero intendono rilanciare, contestano anche un altro punto: il fatto che Msc e Lufthansa abbiano chiesto l'esclusiva senza avanzare una offerta vincolante. Al di la' delle tecnicalita', secondo molto esperti del settore questa scelta procedurale non darebbe accesso a un percorso privilegiato.

La compagnia americana sembra orientata a ostacolare l'operazione, anche se probabilmente ha indugiato un po' troppo in questi mesi. Anche Air France-Klm prova a disturbare Msc e Lufthansa nell'assalto a Ita Airways. Ma il governo resiste alle sirene francesi e punta a concludere la cessione di Ita a Msc e Lufthansa gia' entro il 30 marzo.