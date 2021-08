Design Holding nomina il canadese Daniel Lalonde nuovo Ceo del Gruppo

Il Gruppo Design Holding ha annunciato, a partire da ottobre, la nomina di Daniel Lalonde come successore di Gabriele Del Torchio nel ruolo di Chief Executive Officer. Lalonde ha precedentemente ricoperto posizioni di alto profilo nell’organigramma aziendale per marchi internazionali, tra cui SMCP, Ralph Lauren, LVMH e Nespresso. Del Torchio, invece, continuerà ad essere presidente non esecutivo. Design Holding, leader nel mercato del design di alta gamma, che riunisce B&B Italia, Flos, Louis Poulsen, Arclinea e la piattaforma di e-commerce statunitense YDesign, ha nominato Lalonde per guidare l'azienda nella sua prossima fase di crescita, che continua ad includere l'espansione internazionale del business, lo sviluppo della proposta multicanale e una strategia di distribuzione sempre più Direct-To-Consumer.

Lalonde grazie a una profonda conoscenza ed esperienza nel settore di beni di consumo di alta gamma, ha supportato la crescita di brand leader a livello globale. Lalonde proviene da SMCP (gruppo francese che comprende Sandro, Maje, Claudie Pierlot e De Fursac) dove, in qualità di Presidente e CEO, ha portato la società a quotarsi con successo alla Borsa Euronext di Parigi, contribuendo alla crescita eccezionale del Gruppo. In precedenza, Lalonde è stato Presidente di Ralph Lauren International. Ma non è tutto. Il top manager di Ontario, ha trascorso un periodo di dieci anni in LVMH, durante il quale ha ricoperto gli incarichi di Presidente e ceo a livello globale di Moet et Chandon e Dom Perignon, oltre che quelli di Presidente e CEO di Louis Vitton North America. Presso LVMH è stato anche responsabile della trasformazione di Tag Heuer in un marchio di orologi leader in Nord America. Nel corso della sua carriera, ha contribuito a far crescere Nespresso da start-up a marchio di successo mondiale, ricoprendo sia il ruolo di CEO North-America, sia quello di Global Chief Operating Officer.