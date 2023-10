Diesel compie 45 anni e lancia una t-shirt in edizione limitata

Diesel, il brand di Enzo Rosso spegne 45 candeline e lancia una t-shirt in edizione limitata

Diesel festeggia 45 anni e lo fa con una t-shirt esclusiva. La maglietta, prodotta in edizione limitata, come riporta Pambianco, è disponibile dal taglio unisex ed è caratterizzato da una stampa collage d’archivio all-over di archivi che mixa immagini di campagne degli ultimi 45 anni. Il retro della maglietta è stampato con la scritta “I am Diesel special edition 45th anniversary 2023”. La t-shirt viene proposta in due taglie, small e large, ed è realizzata con fibre completamente riciclate.

“Ho creato Diesel molti anni fa, è una realtà a cui tengo molto e che è cambiata nel tempo, e sono molto felice di essere ancora qui oggi, perché credo che insieme stiamo scrivendo la storia: stiamo lavorando molto sulla qualità dei nostri prodotti, siamo un brand democratico, siamo in linea con le esigenze della Gen Z, ma soprattutto stiamo investendo molto nella sostenibilità, un aspetto che sento parte di me da tutta la vita”, ha dichiarato recentemente Rosso, presidente oltre che fondatore del Gruppo Otb, cui Diesel fa capo, in un incontro con i dipendenti di Diesel.