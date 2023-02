Diesel, scossone ai vertici: se ne va il Ceo Eraldo Poletto

Diesel, Poletto era entrato a capo del marchio a maggio 2022

Salta il vertice di Diesel. Il marchio di moda controllata dalla holding italiana OTB, acronimo di Only The Brave, dice addio al global Ceo Eraldo Poletto. Il marchio fondato dal patron del gruppo Renzo Rosso aveva visto l’ingresso di Poletto nel maggio dello scorso anno, prendendo il posto di Massimo Piombini, che guidava la griffe da febbraio 2022, e dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Diesel Usa.

A dirigere il mercato americano, al suo posto, era stato chiamato Donald Kohler, ex presidente di Burberry Americas e ora nuovo presidente per Calvin Klein America. A rilanciare l’indiscrezione, confermata dall’azienda, è il sito specialistico di moda Pambianconews. L’azienda non ha però ancora diramato alcuna nota ufficiale dal gruppo e non è ancora noto chi andrà a sostituire Poletto.

Poletto, come ricorda Pambianco, "vanta circa 30 anni di esperienza nei settori del lusso e del retail: dal 2018 ha ricoperto l’incarico di Ceo e brand president del marchio di calzature Stuart Weitzman, parte del gruppo newyorkese Tapestry; in precedenza è stato amministratore delegato di Salvatore Ferragamo e Furla". Esperto del mercato statunitense, "prima del 2016 Poletto ha lavorato per circa 15 anni in Retail Brand Alliance, holding nella quale si è occupato del percorso di rafforzamento internazionale del brand Brooks Brothers", conclude il sito di moda.