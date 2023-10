Digital marketing, Connetty continua a crescere (+13%) e investire nel 2023

Digital marketing, Connetty conferma la crescita progressiva e chiude il I semestre 2023 con +13% di fatturato

Connetty - holding industriale nel campo del marketing digitale e new media fondata da Alberto Zilli insieme ai fratelli Samuel e Stefano e a Francesco Rizzardi - continua il percorso di crescita anche nel primo semestre del 2023, registrando un +13% di fatturato aggregato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Gruppo conferma la traiettoria di successo del 2022 e si avvia a chiudere l’esercizio in corso raggiungendo un giro d’affari di 20 milioni di euro. Il dato è legato anche alle performance delle due partecipate della holding, Refine Direct e 247Production.

La società – forte di un solido posizionamento come hub di innovazione nel settore del digital e del performance marketing – cresce anche in termini di organico che aumenterà di oltre il 20% rispetto al 2022 grazie alle assunzioni già avvenute nel primo semestre 2023 e ad altre previste a inizio 2024 sia per Refine Direct che per 247Production.

In particolare, si segnala lo sviluppo di Refine Direct, che è cresciuta del +11% grazie all’aumento della spesa pubblicitaria dei suoi oltre 250 clienti storici. A questo si accosta un importante aumento (+35% sul 2022) degli investimenti in ricerca e sviluppo con focus sull’intelligenza artificiale (AI), sia per la realizzazione di prodotti innovativi destinati al mercato che per migliorare i propri processi operativi interni.

Anche 247Production – società di digital entertainment fondata da Nicola Bertona e dal duo Panpers – ha rispettato le previsioni di inizio anno registrando un +25% di fatturato rispetto al 2022. Questo, anche, grazie all’ingresso di nuovi volti noti del web e della tv nel proprio Roster Talent e Creator e all’apertura di un nuovo studio multiset in via Mac Mahon, per la realizzazione di video, shooting di campagna, format per creator e community, serie, show per brand ed editori.

«Siamo felici che le previsioni di crescita per il primo semestre siano state confermate da risultati molto positivi dal punto di vista del business che ci permettono di investire sulle nostre potenzialità e di guardare al futuro in ottica di crescita continua” ha dichiarato Alberto Zilli, founder e ceo della holding Connetty. “L’obiettivo è quello di ampliare il nostro organico e la nostra offerta attraverso investimenti nello sviluppo di nuove soluzioni e contenuti a supporto dei nostri clienti, forti della consolidata esperienza nel campo del digital e del performance marketing.»