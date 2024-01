Dini Romiti Consulting-Vis Factor insieme per un nuovo modello di partnership

Comunicazione, il progetto di Dini Romiti Consulting e Vis Factor

Dini Romiti Consulting e Vis Factor insieme per dare vita ad un nuovo modello di partnership per la gestione della comunicazione integrata, delle relazioni istituzionali e degli eventi. La società di Francesco Dini e Roberta Romiti e Vis Factor di Valentina Fontana e Tiberio Brunetti hanno gestito insieme l’inaugurazione della Galleria Sordi di Roma che si è tenuta lo scorso 23 gennaio alla presenza, tra gli altri, del Ministro del Made in Italy Adolfo Urso e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Si è trattato di un primo grande progetto che ha dato l’avvio a una collaborazione qualificata con rilevanti prospettive di sviluppo. Le due società - che hanno curato concept, organizzazione e comunicazione dell’evento di Galleria Sordi - con sedi a Roma e Milano sono fra i leader nel settore del public affairs, del monitoraggio legislativo, del posizionamento strategico e della comunicazione integrata. Questa partnership crea un polo completo nel mercato, capace di integrare le relazioni istituzionali, la comunicazione digitale e media, i progetti speciali, il web e social listening, tutti servizi curati e gestiti in house e profilati sugli obiettivi del cliente.