Dis, Draghi nomina Elisabetta Belloni direttore generale

Mario Draghi ha nominato l’ambasciatrice Elisabetta Belloni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), in sostituzione dell’attuale direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione.

Il Dis è un dipartimento della presidenza del Consiglio da cui dipendono le attività operative dei servizi segreti dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). Un dipartimento salito in questi giorni alla ribalta delle cronache per il caso Renzi-Mancini sollevato dalla trasmissione Report, visto che Marco Mancini è un dirigente del Dis.

Il premier ha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.