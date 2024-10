Disney, Gorman nuovo presidente. Cambia anche il Ceo, ma senza fretta: Iger lascerà nel 2026

Disney, Gorman nominato nuovo presidente

Il consiglio di amministrazione della Walt Disney Company ha nominato come nuovo presidente James P. Gorman, il quale entrerà in carica dal 2 gennaio 2025. Gorman succede a Mark G. Parker, che lascerà il consiglio Disney il 2 gennaio, dopo nove anni di servizio.

Gorman è presidente esecutivo di Morgan Stanley, incarico che lascerà il 31 dicembre. Attualmente è presidente del comitato pianificazione della successione del consiglio di amministrazione della Disney, che sta lavorando per identificare e preparare il prossimo amministratore delegato della società.

James Gorman, ha affermato Parker, che è presidente esecutivo di Nike Inc., "sta guidando l'ampio processo di ricerca di un nuovo Ceo, che rimane una priorità assoluta per il Consiglio. Sono orgoglioso della rinnovata posizione di forza della Disney ed emozionato per il futuro dell'azienda e desidero ringraziare i miei colleghi direttori, Bob Iger e il suo team dirigenziale esemplare per la loro continua leadership e dedizione".

Da parte sua, Gorman si dice "onorato di avere l'opportunità di servire, come presidente della Disney, in questo importante momento della storia dell'azienda. Nel breve periodo in cui ho avuto l'opportunità di lavorare con Mark, ho imparato ad apprezzare e rispettare profondamente la sua leadership, la sua umiltà e la sua intelligenza. La priorità che abbiamo di fronte è nominare un nuovo Ceo, che prevediamo di annunciare all'inizio del 2026".