Disney pensa alla cessione di alcune tv: colloqui in corso per Abc

Disney, in arrivo un ridimensionamento degli assets: in vendita Abc

La situazione di Disney potrebbe presto subire una svolta. Dopo che, grazie a video online e stretta sui prezzi, i conti sono tornati a "trottare", ora l'azienda potrebbe ridisegnare il perimetro delle attività controllate, cedendo una parte delle sue attività televisive. Come riporta Primaonline.it, l’ipotesi avanzata a luglio da parte del ceo di Disney, Bob Iger, nelle ultime settimane ha preso una forma più concreta con le voci di primi colloqui con potenziali acquirenti.

Al centro dell’interesse ci sarebbe in particolare Abc, acquisita nel 1995 per 19 miliardi di dollari. All’emittente tv – con una rete nazionale, otto stazioni regionali e accordi con oltre 200 stazioni locali – sarebbe interessata Nexstar, tra le più grandi emittenti locali del paese, che controlla anche reti nazionali coom CW e NewsNation.

Tra Disney e Nexstar, segnala Reuters, sarebbero in corso colloqui preliminari che non c’è certezza sfocino in qualcosa di concreto. In ogni caso, negli ultimi giorni sembra essere entrato in campo un nuovo pretendete. Si tratterebbe di Byron Allen, imprenditore dei media, fondatore degli Entertainment Studios, che avrebbe fatto un’offerta da 10 miliardi di dollari per Abc, i canali via cavo Fx e National Geographic.