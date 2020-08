Dl agosto, Gualtieri: "Fino ad ora 100 miliardi all'economia"

"Un pacchetto che conclude interventi complessivi a favore dell'economia di 100 miliardi di euro" e che "prosegue nel lavoro di sostegno di cittadini, lavoratori e imprese". I dati ci dicono che il lavoro che fin qui abbiamo svolto, a partire dall'efficace azione di contenimento della pandemia che ci ha consentito di ripartire in sicurezza e tutte le misure adottate ci hanno consentito di attenuare impatto di questa crisi e di favorire un rimbalzo della produzione". Presenta così il ministro dell'Economia Roberto gualtieri il nuovo decreto legge Agosto che contiente interventi, soprattutto di natura fiscale, del valore di 25 miliardi di euro, resi possibili dal disco verde del Parlamento a un nuovo scostamento di bilancio.

Con la norma Fraccaro 5 miliardi agli enti locali. “Con la cosiddetta norma Fraccaro - ha spiegato Gualtieri - anticipiamo 5 miliardi di finanziamenti agli enti locali per far ripartire gli investimenti e contribuire alla ripresa dell’economia”.

Misure per il Sud. Riferendosi agli sgravi contributivi (fiscalita' di vantaggio) per tutti i lavoratori del Sud, il numero uno del Tesoro ha specificato che "far ripartire Sud e' la condizione per far ripartire tutto il Paese". Questo decreto, ha spiegato, "rafforza le misure fin qui adottate e le orienta verso un supporto piu' deciso alla crescita, alla ripartenza economia e all'occupazione. I dati piu' recenti ci dicono che il lavoro svolto fin qui ci hanno consentito di attenuare l'impatto della crisi. Bisogna adesso proseguire nel sostegno alle imprese e ai cittadini e allo stesso tempo orientare gli interventi per una forte ripartenza economica".

"Pacchetto lavoro molto consistente". "Il pacchetto lavoro e' molto consistente, con un giusto equilibrio tra sostegno all'occupazione, un rifinanziamento alla cassa integrazione, un prolungamento ai divieti di licenziamento, incentivi all'occupazione sia per nuove assunzioni sia per il passaggio dalla cassa integrazione al lavoro. Ci sono misure su vari ambiti, quello liquidita' e fisco e' molto considerevole".

Gualtieri ha elencato alcuni interventi come la "proroga delle misure come la moratoria sui prestiti e sui mutui, rifinanziamento del fondo di garanzia per piccole e medie imprese, le misure sulle scadenze fiscali". "Ci sono misure sull'automotive che sono gia' partite, tutto un pacchetto molto rilevante per il turismo e per la ristorazione e le filiere agricole. Ci sono risorse importanti per la sanita', sia per ricerca e vaccini sia per smaltire gli arretrati delle prestazioni. Abbiamo dato le risorse necessarie per la ripartenza in sicurezza della scuola e sosteniamo gli enti locali".

"Oltre alle misure di ristoro - ha sottolineato Gualtieri - anticipiamo 5 miliardi di finanziamenti per far ripartire con forza e rapidita' gli investimenti da gennaio per dare un'ulteriore spinta alla crescita dell'economia". "Sono contento - ha aggiunto - che introduciamo un credito di imposta per investimenti pubblicitari a favore di societa' sportive professionistiche e societa' e associazioni dilettantistiche".

Recovery fund, piano a ottobre, occasione storica. "Abbiamo dimostrato di essere in grado e di avere la determinazione di fornire uno stimolo fiscale molto forte per preparare la ripresa. Adesso ci prepariamo a questo grande piano di rilancio che rappresenta un'occasione storica per l'Italia" e che "presenteremo a ottobre".