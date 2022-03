Dl Energia, bonus benzina fino a 200 €: taglio delle accise di 8,5 centesimi

Dl Energia, sostegno alle imprese e rateizzazzione delle bollette: le misure in campo

Il decreto legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, all'esame del Consiglio dei ministri, si compone di 35 articoli. La prima parte contiene misure legate al contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina, segnatamente "Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione", indicata in riformulazione, 'Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas' come il contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, e a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale.

Un'altra parte del decreto contiene misure a sostegno delle imprese, come la rateizzazione delle bollette, la 'cedibilita' dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forteconsumo di gas naturale'. Figurano inoltre misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo, misure in materia di contratti pubblici e una nutrita parte in materia di golden power, con 'misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica' 'ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basatisulla tecnologia 5G e cloud', rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza.

Il governo taglia le accise sui carburanti di 8,5 centesimi per un mese. Per il taglio saranno utilizzati 308,17 milioni di euro di maggior gettito Iva relativo all'ultimo trimestre del 2021. L'extra gettito di 308,17 milioni di euro consente di ridurre le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL usati come carburanti, le cui aliquote attuali sono pari, rispettivamente, a euro 728,40 per mille litri (benzina), euro 617,40 per mille litri (gasolio) ed euro 267,77 per mille chilogrammi (Gpl).

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data, le aliquote di accisa saranno applicate, per la benzina, nella misura di 643,24 euro per mille litri, per il gasolio come carburante nella misura di 532,24 euro per mille litri e per i GPL usati come carburante nella misura di 182,61 euro per mille chilogrammi.

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.