Dl Ristori-bis, Castelli: "Misure in arrivo anche per le attività non chiuse"

"Come Movimento 5 Stelle pensiamo che nelle prossime settimane, a breve, vada fatto un passo in più, per aiutare altre attività che non sono state chiuse con il Dpcm ma che stanno subendo lo stesso forti cali del fatturato. Su di loro stiamo pensando a una misura che possa dare un ristoro. E' vero che non sono state chiuse ma hanno subito un forte calo del fatturato". Ad affermarlo ai microfoni di Radio 24, è il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

"È un momento delicato - aggiunge - e aver scelto di differenziare aperture e chiusure, di non chiudere tutto, ci deve far pensare anche a soluzioni nuove. Che è quello che abbiamo imparato di più in questa emergenza, dobbiamo agire passo dopo passo. Di fronte a situazioni straordinarie vanno immaginate soluzioni straordinarie, è quello che stiamo facendo", sottolinea Castelli.