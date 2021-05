Dl Sostegni, 61 mln di euro per i tamponi. Super ristoro per i club di Serie A

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Nonostante i numeri sui contagi in calo, resta alta la pressione sugli ospedali e preoccupa il dato sui decessi giornalieri. Per questo il governo sta preparando il Decreto Sostegni, con aiuti a fondo perduto alle aziende in difficoltà. Ma tra queste - si legge sul Fatto Quotidiano - spunta anche un super bonifico per le società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Sono in arrivo 61 milioni di euro come ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. Di questi, 10 milioni finiranno alla Serie A. Praticamente i tamponi di Cristiano Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic li pagherà lo Stato.

Sono settimane, mesi - prosegue il Fatto - che il pallone bussa alla porta del governo, dai dirigenti dei singoli club, fino al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Qualche aiuto lo hanno già ottenuto: ad esempio la possibilità di rinviare e rateizzare per mesi l’Irpef sugli stipendi dei calciatori, una deroga che ha dato una boccata d’ossigeno ai bilanci disastrati di diverse squadra. Non basta però: il vero sogno dei padroni del pallone si chiama ristori, per gli stadi chiusi, la fuga degli sponsor e le altre perdite dovute al Covid che stanno facendo collassare un sistema già da tempo in ginocchio. Adesso per la prima volta, però, con i rimborsi dei tamponi compare la formula magica “a fondo perduto” che fa gioire i presidenti.