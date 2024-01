Dolce&Gabbana accelera sul beauty e inaugura 2 corner: Roma e Parigi

Le boutique Dolce&Gabbana di Piazza di Spagna a Roma e di Rue du Faubourg St. Honoré a Parigi hanno ora un corner Beauty, dedicato al mondo della bellezza dove i visitatori potranno scoprire le Collezioni di fragranze e make-up del brand.

Sul fronte romano sarà situato al piano terra dell’edificio, il nuovo spazio offre al visitatore l’occasione di scoprire le Collezioni di fragranze e make-up di Dolce&Gabbana in un viaggio attraverso i codici più autentici del brand. All’area di vendita si affianca una speciale e intima make-up room per il try-on dei prodotti e per sedute personalizzate.

La boutique Dolce&Gabbana parigina, come si diceva, è in Rue du Faubourg St. Honoré anch'essa al piano terra dell’edificio, il romanticismo cromatico e l’eleganza delle forme degli espositori incorniciano la creatività dell’offerta Dolce&Gabbana Beauty, simbolo e incarnazione di un ideale di bellezza senza tempo. Salendo invece al primo piano, si incontra una make-up room per il try-on dei prodotti e per sedute personalizzate.