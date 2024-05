Dolce&Gabbana, le case di lusso a Marbella sono un successo: incassati 250 mln

Real estate, le case di lusso a Marbella di Dolce&Gabbana sono ora disponibili al pubblico: prezzi dai 4 milioni di euro

Il progetto immobiliare di Dolce&Gabbana, il primo in Europa per la celebre casa di moda, sta iniziando a dare i primi risultati. Come riporta Pambianco, dopo aver annunciato lo scorso settembre l'inizio del progetto insieme al partner e costruttore spagnolo Sierra Blanca Estates (che è coinvolto contemporaneamente in altri progetti residenziali simili con marchi come Fendi e Karl Lagerfeld), la maison ha già venduto per un totale di 250 milioni di euro le prime unità di Design Hills, il complesso residenziale che sarà costruito a Marbella, in Spagna.

La prima fase di vendita, in cui entrambe le aziende hanno dato priorità ai cosiddetti "clienti VIP", è ora conclusa, e si passerà alla seconda fase. Secondo le ultime indiscrezioni, il 65% dei lotti rimanenti sarà disponibile per qualsiasi potenziale acquirente, che al momento non ha ancora avuto modo di conoscere le diverse tipologie di residenze e i relativi prezzi, le quali partono da 4 milioni di euro.

Complessivamente, la "collezione residenziale" prevede la costruzione di 92 unità in diverse dimensioni, dai 280 ai 900 metri quadrati, con un massimo di cinque camere da letto. Le residenze saranno interamente arredate con pezzi delle collezioni home del marchio. Il complesso sarà situato su un terreno di oltre 90 mila metri quadrati nel cuore del Miglio d’Oro di Marbella, a 40 metri sul livello del mare.