Domino's Pizza chiude i ristoranti italiani. Addio alla hawaiana con ananas

Goodbye pizza all'ananas: Domino's Pizza lascia l'Italia

Domino's Pizza chiude i battenti in Italia. Il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di EPizza Spa, società che deteneva il franchising del famoso brand, nato nel 1960 in Michigan.

In seguito, Domino’s Pizza è diventato un business internazionale, con filiali in oltre 85 paesi del mondo e dal 2015 anche in Italia.

Le famose pizze in stile americano, con il bordo ripieno di formaggio e il condimento hawaiano, con l’ananas da alcuni ritenuto sacrilego, hanno imperversato fino alla pandemia di Covid, che ha messo in forte crisi l’attività.

I locali sono già chiusi e, a meno che un’altra azienda non rilevi il marchio di Domino’s Pizza, l’avventura americana in Italia è finita.