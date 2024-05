Dopo Ferragni, Safilo sceglie Beckham. Eyewear, il lusso si affida all'Italia

Dopo Ferragni, Safilo sceglie Beckham

Dopo l’addio a Chiara Ferragni, Safilo punta su David Beckham. Il gruppo italiano dell’eyewear ha firmato un accordo di licenza perpetua con Authentic Brands Group (Authentic) per Eyewear by David Beckham, che sostituisce il precedente contratto in scadenza a fine 2030. Nell’ambito del nuovo accordo, informa una nota, Safilo continuerà a gestire l’intera catena del valore, dalla fase di design, un processo creativo guidato da David Beckham, alla produzione e distribuzione globale.

Dopo l’annuncio avvenuto nel 2019, nel 2020 David Beckham ha lanciato la sua prima collezione Eyewear by David Beckham - il nuovo marchio di occhiali progettato da Beckham in partnership con il Gruppo Safilo e disponibile in tutto il mondo. David Beckham ha collaborato a stretto contatto con il team di designer di Safilo per dar vita a una proposta completa di occhiali da sole e montature da vista.

“Abbiamo iniziato il 2024 con novità importanti per il nostro portafoglio in licenza, con il rinnovo anticipato di alcune delle nostre partnership più rilevanti. Questo accordo segna ora un’altra pietra miliare della nostra strategia. La trasformazione della partnership con David Beckham in una licenza perpetua aggiunge un altro pilastro al nostro portafoglio, assicurandoci uno dei marchi eyewear di maggiore successo degli ultimi anni" ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo.

Carrellata di collaborazioni di lusso per i gruppi italiani dell'eyewear

Non solo Beckham. L’accordo con Authentic Brands Group arriva dopo una serie di ulteriori accordi tra Safilo e diversi brand della moda. Ma non solo. Tra questi, la partnership con Missoni, storica casa di moda italiana, fino alla fine del 2029, quella con Marc Jacobs fino al 2031 e l’accordo con Moschino e Love Moschino fino al dicembre 2033. Inoltre, Safilo ha stretto anche accordi con Amazon per i nuovi occhiali smart di Carrera con Alexa, un mix tra il design del marchio italiano e la tecnologia della Big Tech. A oggi, il gruppo guidato dal Ceo Angelo Trocchia può contare inoltre sulle licenze di Tommy Hilfiger, Hugo Boss e Dsquared.

Anche EssilorLuxottica, tra i maggiori gruppi italiani dell’eyewear (numero uno per fatturato, 25,3 miliardi di euro nel 2023) e padrone di Ray-ban, può contare su una carrellata di nuovi accordi. Vedasi quello con Moncler fino al 2028, oltre alla partnership con Jimmy Choo e Swarovski per il debutto nell’occhialeria.

Per quanto riguarda il gruppo dell’occhialeria fondato da Leonardo Del Vecchio, i contratti di licenza includono marchi di lusso che vanno da Bulgari, Giorgio Armani, Chanel, Prada, Tiffany e altri. Degni di nota sono anche gli accordi di un'altra italiana. La De Rigo, infatti, può contare sugli accordi con Philipp Plein Sport e Chopard. Infine, degno di nota anche il gruppo Marcolin, prossimo alla cessione, il quale ha recentemente preso in gestione l'eyewear di Louboutin (asset nel mercato della moda della famiglia Agnelli Elkann con Exor).