Dopo l'Ipo, Reddit debutta a Wall Street: valore di mercato di 6,4 mld

Reddit sbarca a Wall Street: prezzo Ipo a 34 dollari

Reddit entra ufficialmente in una nuova era come società quotata in Borsa. L'offerta pubblica iniziale (IPO) della piattaforma, la più grande da anni da parte di una social media company, è stata valutata a 34 dollari per azione, portando il valore di mercato di Reddit a 6,4 miliardi di dollari. L'annuncio, fatto nella serata del 20 marzo, ha posto le basi per l'inizio delle negoziazioni delle azioni di Reddit a Wall Street con il simbolo "Rddt" il 21 marzo.

Pur essendo significativamente ridotta rispetto al 2021, quando Reddit fu valutata a 10 miliardi di dollari durante un round di finanziamento privato, l'IPO di Reddit ha ricevuto richieste di sottoscrizione in eccesso da quattro a cinque volte prima del debutto, indicando chiaramente che potrebbe raggiungere la valutazione desiderata.

Advance Publications, la società madre di Condé Nast, che possiede riviste popolari come il New Yorker, Vogue e Wired, è il principale azionista di Reddit. La società ha raccolto circa 519 milioni di dollari grazie all'Ipo, sebbene parte di questa somma debba essere destinata al pagamento di commissioni e altri costi associati all'offerta. Inoltre, i banchieri hanno ancora una finestra di 30 giorni per vendere altri 3,3 milioni di azioni, che potrebbero raccogliere altri 112 milioni di dollari.

Da una parte Reddit ha riservato una parte delle azioni offerte nell'Ipo agli utenti della sua piattaforma, dimostrando un impegno verso la sua community mentre la maggior parte delle azioni è stata acquistata da fondi comuni di investimento e altri investitori istituzionali che vedono Reddit come una promettente opportunità di investimento.

Nei documenti depositati per la sua nuova Ipo, Reddit ha attribuito le perdite recenti dell'azienda a una ricerca di nuovi modi per aumentare le entrate. Con una maggiore liquidità a disposizione, il social ora ha l'opportunità di finanziare le sue ambizioni di espansione e di generare maggiori entrate nel processo.